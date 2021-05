Visita dei monumenti di Piazza dei Miracoli

Ogni sabato e domenica alle ore 11.15 visita dell'interno dei monumenti di Piazza dei Miracoli.

Dopo la spiegazione dei segreti della torre pendente entreremo in cattedrale, in battistero e nel camposanto monumentale.

Costo a partire da € 15,00 ingressi inclusi.

Ritrovo presso l'ufficio informazioni di Piazza dei Miracoli.

Gratuità per i bambini, riduzioni per i ragazzi fino a 10 anni.

Per info e prenotazioni:

pisaconguida@gmail.com

3473680168

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...