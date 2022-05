Visita guidata al Museo d'arte medievale di San Matteo

Dimorante nelle stanze dell'antico convento di San Matteo in Soarta, il Museo Nazionale di San Matteo è considerato, per i reperti conservati, tra i più prestigiosi al mondo in materia di arte medievale. Durante la visita infatti verranno mostrate le Croci dipinte del XII-XIII secolo, polittici realizzati dai maggiori artisti gotici, sculture di Giovanni e Andrea Pisano. Il museo è arricchito pure da pregevoli opere del Primo Rinascimento eseguite da Masaccio, Donatello e Domenico Ghirlandaio.





Per prenotazione obbligatoria contattare Gianmarco via Whatsapp al 346 8452439 oppure all'indirizzo email: gianmarco.cinini@gmail.com