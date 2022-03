Visita guidata alla Grotta del Monticello ad Asciano

La grotta del Monticello può essere considerata la più bella grotta del Monte Pisano. La grotta, seppur di dimensioni modeste, ha al suo interno una grande varietà di concrezioni calcaree: stalattiti, stalagmiti, grandi e piccole, colonne e ventagli, pareti ricoperte di colate e canne d’organo.



Non è necessario avere esperienze pregresse specifiche per scendere nella grotta: la visita si svolge accompagnati da guida esperta e autorizzata ed è organizzata per dare la possibilità a chiunque di scoprire questo affascinante mondo sotterraneo. L’età minima per l’accesso alla grotta è di 10 anni compiuti, per motivi assicurativi sarà impossibile derogare a questo limite.



L’escursione si svolgerà nel seguente modo:

- Parcheggio dell’auto e incontro con la guida di fronte al cimitero di Agnano – Strada provinciale del Lungomonte Pisano.

- Avvicinamento a piedi fino all’ingresso della grotta (10 minuti di cammino circa).

- Distribuzione materiale (imbracatura e casco con luce frontale) e briefing sull’attività e sulla sicurezza.

- Uno ad uno i partecipanti, assistiti dalla guida, scenderanno in sicurezza nella grotta utilizzando una scala fissa.

-Una volta in grotta, oltre al semplice camminare gli ospiti dovranno arrampicarsi per brevi e facili tratti. Dove necessario i partecipanti saranno assicurati ad un 'mancorrente', una corda orizzontale ancorata alle sommità. Si scenderà su corda l’unico tratto verticale previsto, circa 6 metri, oltre alla scala d’ingresso.



- L’intero percorso, incluso il tempo necessario per attrezzarsi, dura circa un ora e mezzo.