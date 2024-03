Visita guidata al borgo e al Castello di Lari



Lari è uno dei borghi più belli della provincia di Pisa, nato intorno al Castello dei Vicari, roccaforte pisana di epoca alto-medievale. I partecipanti visiteranno le coloratissime vie del centro, godendo di scorci mozzafiato alla scoperta di storie di guerra, amore e… di fantasmi!

All’interno del castello si scoprirà come la giustizia del passato non sempre fu tale, tra stanze di grande respiro e celle soffocanti.



Dove: Vigili del Fuoco di Lari, in via Sonnino 5



Quando: domenica 31 marzo, ore 15.00



Quanto: 15,00 € a persona (include ingresso al castello)



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com