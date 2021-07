Visita guidata di Piazza dei Miracoli

Ogni sabato e domenica mattina alle ore 11:15 con partenza dall'ufficio turistico di Piazza Duomo una visita guidata vi porterà alla scoperta dei meravigliosi monumenti di Piazza dei Miracoli.

Si visita la Cattedrale, il battistero e il camposanto monumentale celebre per i suoi bellissimi affreschi.

Il tour potrà continuare in Piazza dei Cavalieri.

Costo comprensivo degli ingressi Euro 20 a persona, durata un'ora e un quarto.

Costo con l' aggiunta della passeggiata guidata in Piazza dei Cavalieri euro 25 a persona, durata 2 ore.

Gratuità per bambini fino a 6 anni riduzioni dai 7 agli 11 anni.

Per informazioni e prenotazioni



pisaconguida@gmail.com3473680168

