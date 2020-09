Visita guidata e degustazione enogastronomica a San Miniato

Sabato 19 settembre ore 16:30_ visita guidata "Il cassero medievale di San Miniato" (prezzo visita 9,00 euro/persona). Il luogo di ritrovo è il Museo di Palazzo Comunale (via Vittime del Duomo, 8) e alla fine della visita sarà possibile effettuare una degustazione enogastronomica a cura della tenuta Cosimo Maria Masini presso la Piccola Osteria del Tartufo in Piazza del Popolo.



Degustazione a scelta tra:

-Tre vini con assaggi di salumi e formaggio (costo 12,00 euro/persona)

- Quattro vini e vinsanto con assaggi (costo 18,00 euro/persona)



Per info e prenotazioni:

sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

348 7187908/ 0571 406293