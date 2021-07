In San Martino: visita guidata gratuita

Settanta itinerari per scoprire Pisa; settanta occasioni per i pisani per conoscere la città. Con la ripartenza ormai in atto e in attesa del ritorno dei turisti stranieri, il Comune di Pisa lancia 'RiscopriAmo Pisa', ciclo di visite guidate rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. I

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 11 luglio alle ore 18.00.

Il percorso inizia in una delle strade più significative della storia della città, dove ogni palazzo ha una storia da raccontare. Dall’abitazione di Maria Selvaggia Borghini, fino a casa Tizzoni, passando davanti all’immagine di Kinzica, eroina locale. E ben due Chiese, testimoni di eventi storici basilari per la città, San Martino fin dal 1066, e il Santo Sepolcro, fondata nel 1113, poco dopo la prima crociata, dove i pisani si distinsero con onore.

ll progetto, voluto dall’assessorato al turismo, è realizzato dall’Infopoint di piazza Duomo in collaborazione con le guide turistiche cittadine, associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit, che potranno così riprendere l’attività interrotta nei mesi della pandemia. Le passeggiate, della durata massima di due ore, saranno tutte gratuite e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche fino a tutto il mese di dicembre.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...