Visita guidata notturna: 'Poeti e scrittori'

Poesia e letteratura a Pisa: Carducci, Ugo Foscolo, Renato Fucini, Mary e P. B. Shelley, Elisabeth Barrett e Robert Browning, Virginia Wolf. Una passeggiata notturna, venerdì 27 agosto, tra i luoghi in cui hanno vissuto, di cui hanno scritto e che hanno amato scrittori provenienti da tutto il mondo, in ogni secolo. Tra racconti e brevi citazioni si scoprirà una Pisa con gli occhi di poeti e artisti.

La durata è di circa due ore. Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com. Itinerario a piedi, si raccomanda l'uso della mascherina facciale durante tutta la durata dell'itinerario e il mantenimento della distanza di almeno 1.80mt come da disposizioni governative.



