Visita guidata ai monumenti di Piazza dei Miracoli

Ogni sabato e domenica alle ore 11.15 con partenza dall'ufficio turismo di Pisa sono in programma le visite guidate di Piazza dei Miracoli e dei suoi monumenti.

Si entra in cattedrale, in Battistero e nel Camposanto monumentale con una guida abilitata e, dopo la visita di un'ora e quindici, è possibile accedere individualmente anche al museo delle Sinopie, al museo dell'opera del Duomo e alla mostra di Orazio Riminaldi.

Per ulteriori informazioni



pisaconguida@gmail.com3473680168

