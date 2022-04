Visita guidata dal camminamento in quota all'Orto botanico per scoprire la flora urbana

In primavera anche le Mura di Pisa sbocciano e si arricchiscono di profumi e colori tutti da scoprire: sabato 9 aprile, nel weekend di Verde Pisa, l'Orto Botanico e le tre cooperative che gestiscono il camminamento in quota organizzano una visita guidata speciale. Protagonista sarà la vegetazione che cresce sulle Mura e nelle immediate vicinanze: il personale dell'Orto e museo botanico guiderà i partecipanti alla conoscenza della flora urbana dai fiori ai capperi tipici della cinta muraria, passando per gli arbusti le cui radici rinforzano la stabilità del monumento, fino alle numerose specie di piante che crescono nelle immediate vicinanze.

Partenza dalla salita della Torre Piezometrica per terminare la prima parte in piazza dei Miracoli, dopodiché la visita continuerà nell'Orto Botanico di via Roma, vero gioiello cittadino che racchiude specie vegetali e storie tutte da raccontare. Tre partenze alle 15, 15.30 e 16, durata circa tre ore, posti limitati con prenotazione consigliata via mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro venerdì 8 aprile alle 12. Biglietto a 7 euro che comprende l'accesso alle Mura e l'accesso all'Orto Botanico, da pagare in loco.