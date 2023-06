Anche quest’anno la Società Filarmonica Pisana partecipa con orgoglio, in rappresentanza della città di Pisa, alla Festa Europea della Musica, promossa dal Ministero della Cultura e dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), con un concerto che avrà luogo mercoledì 21 giugno alle ore 21:00, presso il Giardino Scotto nell’ambito della rassegna 'Scotto Estate'.



La Festa Europea della Musica, che ormai da quarant’anni coinvolge le realtà musicali di ciascuna nazione europea nella sera del solstizio d’estate (21 giugno), è la festa di tutte le musiche e di tutti i musicisti. È l’incontro tra generi, culture e professionalità diverse, tra musica classica e rock, colta e popolare, tra passione e mestiere. La Festa regala centinaia di concerti gratuiti di tutti i generi musicali, in centro e in periferia, per rispondere a un ideale democratico di manifestazione popolare aperta a tutti e per valorizzare, qualificare ed animare anche gli spazi poco conosciuti della città.



Il tema dell’edizione 2023 della Festa è 'Vivi la Vita' a sottolineare, oltre alla particolare attenzione per l’ambiente, il valore della sicurezza anche dopo il concerto. Saranno in programma in tutta Italia importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi.

La serata ideata dalla Filarmonica Pisana sarà aperta dall’esibizione dell’Orchestra degli allievi della Scuola Filarmonica Pisana con musiche di Orff, Jenkins e Puccini, accompagnati dai docenti della scuola e dalla voce del soprano Ilaria Casai. Seguirà l’Orchestra 'I Filarmonici', composta dai docenti della Scuola di Musica e da professionisti che da anni supportano le attività della Società Filarmonica Pisana, che si esibirà su musiche di Respighi e Bartok. La direzione sarà affidata al M° Carlo Franceschi e vedrà la partecipazione speciale al piano del maestro Maurizio Mastrini che eseguirà la sua ultima composizione 'Baci'.



Informazioni ulteriori su www.filarmonicapisana.it