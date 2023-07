Vol'tango - Estro tango concerto spettacolo di tango argentino

Estro Tango. Ximena Zalazar Firpo e Willem Meul, rinomati interpreti in compagnie di ballo internazionali, fondano Estro Company, uno spazio di scoperta delle possibili ramificazioni stilistiche assumibili dal tango, utilizzando come strumenti le ascendenze della sua evoluzione contemporanea, e sviluppando infine un originale linguaggio coreografico fondato sui concetti di movimento, respiro, emozione e connubio tra tradizione e innovazione. La ricerca dinamica del corpo si incentra principalmente sulle sue forme e le sue spirali, la sua forza e il suo autocontrollo, al fine di fornire valide basi sia della danza contemporanea che del Tango argentino. Peculiarità delle esibizioni del duo è il loro frequente carattere site-specific, come nel caso dell'adattamento per la location del Terrazzone del Castello di Querceto