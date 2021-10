Anche nel weekend di Halloween è tempo di 'Volterragusto'

Incontri tematici, degustazioni, visite in Tartufaia, le eccellenze del territorio. Il tutto immerso nella cornice suggestiva di Piazza dei Priori a Volterra, dove non macheranno visite guidate nei principali monumenti cittadini, ma anche sbandieratori e musici. Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre continua infatti 'Volterragusto', tra le rassegne più attese della stagione. Un fine settimana, questo, particolare perché è anche quello di Halloween. E quale luogo migliore per passarlo se non la città dove streghe e vampiri (basti pensare a New Moon, sequel della fortunata serie vampiresca di Twilight) sono di casa?

Qui il programma completo della manifestazione.

