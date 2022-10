'Volterragusto' accende l'autunno toscano

Sabato 22 e domenica 23 ottobre si rinnova l'appuntamento con 'Volterragusto', manifestazione storica del panorama regionale, un imperdibile punto di ritrovo per le famiglie e appassionati di buon cibo. Protagonista assoluto è Sua Maestà il tartufo, prodotto simbolo di questo territorio celebrato nella XXIV Mostra Mercato del Tartufo bianco e dei prodotti tipici dell'Alta Valdicecina, che verrà come sempre affiancato da tanti piccoli artigiani del gusto - dai formaggi ai salumi, dai dolci al cioccolato, degustazioni di vini e tanto altro ancora - per un goloso viaggio alla scoperta dei sapori del territorio e non solo. Gli spazi espositivi e di assaggio abbracceranno alcuni dei luoghi simbolo di Volterra: Piazza dei Priori e le Logge di Palazzo Pretorio, la Saletta di via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti e il Chiostro della Pinacoteca.

Ricco di spunti, come sempre, il calendario, con appuntamenti diventati autentici must quali l'esibizione del Gruppo storico, sbandieratori e musici Città di Volterra, che sabato 22 ottobre inaugurerà la manifestazione (alle ore 15.30 partenza da Piazza XX settembre del corteo che attraverserà il centro storico, con spettacolo finale alle ore 16 in Piazza dei Priori) e il Palio dei Caci Volterrani lungo via Franceschini , sfida inserita nell’albo regionale delle 'rievocazioni storiche' in collaborazione con il Comitato delle Contrade Città di Volterra (domenica 30 ottobre, ore 15.30).

E ancora LABORATORI SU CIOCCOLATO E PANIFICAZIONE, SHOW COOKING sul riuso creativo ed anti spreco degli alimenti, DEGUSTAZIONE DI SIGARI TOSCANI E VINI PASSITI, VISITE e TREKKING

URBANI alla scoperta di una Volterra quanto mai misteriosa ed inedita.

Senza poi dimenticare le tante proposte 'fuori porta', che permetteranno di immergersi in uno dei territori più affascinanti di Toscana: le visita guidate alla SALINA LOCATELLI DI VOLTERRA, con sguardo alla 'cascata di sale' nell'imponente Padiglione Nervi e ingressi al Museo del Sale e all'Emporio del Sale (tutti i giorni dell'evento, prenotazione obbligatoria); l'ormai tradizionale PASSEGGIATA 'DI VIGNA IN VIGNA' tra vigneti e vini locali (domenica 23 ottobre, ore 9.30).

Per l'intera durata dell'evento si segnalano inoltre le VISITE ALLA TORRE DEL MASCHIO della splendida Fortezza Medicea oggi adibita a penitenziario, inclusiva anche degli Orti del Carcere, e l'iniziativa 'SULLE TRACCE DI NOF4' (pseudonimo di Fernando Nannetti, incisore italiano che durante la reclusione presso l'ospedale psichiatrico di Volterra fu autore di un ciclo di graffiti considerato un capolavoro dell'Art Brut), percorsi esperienziali nelle aree dell'Ex Ospedale Psichiatrico e Museo Archivio Lombroso di Volterra. Ci sono poi le tante mostre in città e la consegna del PREMIO JARRO, destinato ogni anno a chi in ambito professionale si sia distinto nell'opera di divulgazione della cultura della buona tavola: