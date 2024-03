Weekend di Pasqua alla Rocca del Brunelleschi di Vicopisano

Fine settimana pasquale nel territorio di Vicopisano. Il Complesso della Rocca del Brunelleschi, con il suo Camminamento, sarà, infatti, aperto alle visite guidate, grazie al professor Giovanni ranieri Fascetti e al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, sabato 30, dalle 15:30 alle 19:00, il giorno di Pasqua, dalle 10:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 19.00, e il giorno di Pasquetta, con lo stesso orario della domenica.

La biglietteria è a Palazzo Pretorio, in via del Pretorio, e non occorre prenotazione. In caso, invece, di gruppi di almeno 10 persone la prenotazione è necessaria, scrivendo a grupporosellini@yahoo.it o telefonando al numero 050/551285.