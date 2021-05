Gli eventi del weekend a Pisa e provincia

Fine settimana all'insegna di tanti appuntamenti a Pisa e provincia. Con il ritorno della Toscana in zona gialla infatti si rianima il mondo degli eventi, tra escursioni all'aria aperta, mostre e teatro.

Ecco alcune proposte per trascorrere il fine settimana del 15-16 maggio:

Per la riapertura del Teatro Verdi di Pisa, sabato 15 maggio alle 19, va in scena 'Esodo' di e con Simone Cristicchi. Lo spettacolo racconta una pagina dolorosa della storia d'Italia, una vicenda complessa del Novecento mai abbastanza conosciuta, resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro di Pisa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che hanno lavorato fianco a fianco per riaprire il teatro al pubblico con una proposta di qualità.

Nell'ambito del fonè Music Festival concerto in diretta streaming dal Museo Piaggio del Quintetto Duettango. Filippo Arlia piano, Cesare Chiacchiaretta bandoneon, Giovanni Zonno violino, Enrico Corapi contrabbasso, Salvatore Russo chitarra elettrica, in un programma interamente dedicato ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita. Duettango ha vinto il Piazzolla Award 2018 e l'Orpheus Award 2019 consegnati dalla Fondazione Astor Piazzolla di Buenos Aires e in questo momento è l'unico gruppo in Italia a suonare le musiche di Piazzolla così come il genio argentino le ha scritte.

Dall'11 al 16 maggio tante iniziative a Pisa lungo le Piagge per celebrare il Santo. Il tradizionale mercato dei fiori si terrà invece dal 28 al 30 maggio.

Tra gli appuntamento sabato concerto per Archi dell'Orchestra 'Pisa Sinfonietta' dell'associazione culturale S. Francesco e Coro della Società Filarmonica Pisana nella Chiesa di San Michele degli Scalzi.

Domenica nell'anfiteatro centro Sms) 'L’Arno racconta', reading poetico-musicale. Introduzione storica di Alessio Bologna. Liriche di Alessandro Scarpellini. Musiche originali e rielaborazioni di Massimo Cappellini (violino e chitarra). Voci recitanti: Alessandro Scarpellini e Giovanna Latartara.

Anche il Museo Piaggio festeggia lo straordinario traguardo raggiunto dal mito Vespa: una storia lunga settantacinque anni e 19 milioni di esemplari prodotti che, fino al 30 settembre, viene celebrata con la mostra 'Vespizzatevi. 75 anni di successi e ripartenze'.

La mostra, una coloratissima esplosione di oltre 200 immagini iconiche, celebra lo spirito senza tempo di Vespizzatevi, lo slogan che costituì una vera rivoluzione linguistica nella comunicazione, creando un verbo a partire dal nome Vespa, attraverso foto e campagne pubblicitarie provenienti dal ricchissimo e in gran parte inedito materiale dell’Archivio Storico Piaggio.