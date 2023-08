Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 19 e 20 agosto Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Numerosi gli appuntamenti in programma a Pisa e provincia in questo terzo weekend di agosto tra concerti, dj set, escursioni e sagre. Ecco qualche suggerimento per trascorrere le giornate di sabato 19 e domenica 20 in completo relax.

Sabato 19 agosto, alle 22, sul palco di Eliopoli Summer si esibiranno i Prisoners. Francesco Zerbino, in arte Zerbo, livornese che nel 2022 ha inciso il suo primo album, sarà chitarra e voce, Lorenzo Marianelli alla chitarra, Manuele Vanzi a piano e basso, Luca Pasquadibisceglie alla batteria.

Prosegue 'Marenia NonSoloMare', la rassegna promossa dal Comune di Pisa e che prevede serate con incontri, presentazione di libri, concerti, spettacoli per bambini e talent show. Numerosi gli appuntamenti che nel weekend animeranno il litorale.

Sabato 19 agosto, dalle 22, torna la musica al Bagno degli Americani di Tirrenia con il Borderline Pisa Dance Party. Una notte di divertimento sotto l'Hangar dello stabilimento di Viale del Tirreno con la musica selezionata da Valerio Gigo Sereni dj.

Come ogni terzo sabato del mese, l'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.

Domenica 20 agosto, dalle 21:30 nell'ambito della decima edizione di MarinaSlow, CantinaJazz ricorda il giornalista e scrittore Afo Sartori a un anno dalla scomparsa

Oltre cento volontari di tutte le età sono pronti a dare il proprio contributo sabato 19 e domenica 20 agosto a Santa Luce per la decima edizione di "A piedi nudi Ecofestival". Una manifestazione che torna dopo 4 anni di stop forzato, prima per Covid e successivamente per i lavori di ristrutturazione dei locali, con l'intento da sempre dichiarato di approfittare di un momento di festa paesana per invitare a riflettere su messaggi legati alle tematiche ambientali, allo sviluppo del km0 e alla filosofia delle 3R, ossia "riduci, riusa, ricicla". Tematiche oggi più che mai attuali visto i tanti e recenti fenomeni dovuti al cambiamento climatico.

Dal 18 al 22 agosto, a Santa Maria a Monte, appuntamento con la Sagra della patata fritta. Numerosi gli eventi che animeranno nell'occasione il centro storico.

