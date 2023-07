Pontedera Music Festival Summer Edition, Willos' in 'Una notte irlandese'

Prezzo non disponibile

Martedì 1 agosto, alle 21.30 al Piazzale Corradino d'Ascanio per il Pontedera Music Festival Summer Edition, appuntamento con il concerto dei Willos' 'Una notte irlandese'. Il concerto è una raccolta di musiche, racconti e danze irlandesi tradizionali e originali con il contributo di artisti internazionali.



Scritto e diretto dalla violinista Stephanie Martin, lo spettacolo propone canzoni, parole e musiche da danza di uno specifico tratto della cultura celtica, quella dell'Ulster, da sempre crocevia fra l'Irlanda, la Scozia, l'Inghilterra e il Galles. Il repertorio è frutto di un'attenta ricerca che ha attinto a più fonti: alcune canzoni sono poesie del bisnonno di Stephanie, alcune arrivano dal repertorio gaelico irlandese, altre dalle Lowlands scozzesi e uno, datato 1860, è una ballata ballata ritrovata in un cassetto dell'Irish College di Roma.



Stephanie Martin, violino (Belfast, IRL)

Fiona King, voce & tastiere (Toronto, CAN)

Lorenzo Del Grande, flauti

Luca Mercurio, chitarra folk & bouzouki irlandese

Giulio Putti, bodhràn (tamburo irlandese)

Massimo Giuntini, cornamusa irlandese, bouzouki irlandese, flauti

Prenotazione obbligatoria