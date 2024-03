Wine garden e degustazioni di vino naturale a Calci

Degustazioni guidate o vino al bicchiere, alla Fattoria San Vito di Calci apre il wine garden.



Sabato 23, domenica 24, venerdì 29 e sabato 30 marzo dalle ore 11 alle ore 18 alla wine garden aperto per degustazione di vini naturali e olio extravergine di oliva biologici con possibilità di visitare la vigna.



Durante la giornata sarà possibile degustare, nel giardino della cantina, i vini accompagnati da una bruschetta all’olio extravergine di oliva di produzione propria.

Le degustazioni guidate prevedono 4 vini a scelta + bruschette 20€

Sarà possibile anche gustare vino al bicchiere a partire da 5€



Fattoria san vito è una piccola azienda familiare a pochi passi dalla Certosa di Calci, Matteo (il vignaiolo) cura personalmente ogni processo, dalla coltivazione all’imbottigliamento.

I suoi vini (6 etichette) sono biologici igt toscana e spaziano tra il sangiovese, il trebbiano, il vermentino e la malvasia.

La filosofia seguita in vigna e in cantina è quella dei vignaioli naturali e artigiani.

Consigliata la prenotazione al +393534627989 (wapp) o info@fattoriasanvito.it



Per altri giorni ed orari e per partecipare a wine tour con degustazione consulta il sito www.fattoriasanvito.it.