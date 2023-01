Workshop - Lo stato dell'innovazione con il Lego® serious play®

In questo workshop gratuito a cura di Andrea Romoli, grazie al LEGO® SERIOUS PLAY®, i partecipanti uniranno un mindset e una metodologia per raggiungere risultati sorprendenti in meno di 2 ore.



Come funziona il workshop

A fronte della sfida impostata dal facilitatore, nel nostro caso Andrea Romoli che porrà una domanda aperta legata all’obiettivo del workshop, ogni partecipante risponde costruendo un modello 3D con i mattoncini Lego® a livello individuale. Ogni individuo costruisce un proprio modello e tutti nel workshop costruiscono.

Successivamente ogni partecipante racconta la storia associata al suo modello agli altri, che possono fare domande solo sul modello, dando origine a una discussione molto interessante, attraverso la quale le diverse intuizioni dei diversi partecipanti sono utili per una riflessione comune sul tema. Ognuno racconta la storia del proprio modello e tutti ascoltano.



Gallery

Lego® Serious Play® è infatti un metodo per creare strategie in tempo reale per individui, team e organizzazioni. Il metodo Lego® Serious Play® utilizza i mattoncini e gli elementi Lego® per aiutare le persone a "pensare attraverso le dita" - scatenando intuizione, ispirazione e fantasia. Questo workshop è un ottimo modo per sperimentare dunque metodo.