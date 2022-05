Yoga in vigna con degustazione di vino a Calci

Visto il successo delle scorse edizioni, torna l'Edizione Speciale all’ora del tramonto, ancora felici di ritornare ospiti della Fattoria San Vito, ai piedi della Certosa di Calci, per una pratica Yoga immersa nelle sue splendide vigne e una deliziosa degustazione con i buonissimi vini naturali biologici prodotti della Fattoria, sotto la guida esperta di Matteo e Roberta.



Venerdì 27 Maggio, nel cuore della ValGraziosa per riconnettersi con il nostro corpo e respiro, ricevendo così l’energia di questo luogo meraviglioso. I partecipanti praticheranno insieme una semplice e rilassante lezione di Yoga all’aperto tra i filari e gli ulivi della Fattoria.

Praticare Yoga immersi nella Natura permetterà di (ri)sintonizzarsi con le benefiche frequenze degli Elementi, ricevendo, così, appieno tutti i benefici di questa pratica millenaria.



Dopo la pratica, per chi lo vorrà, Matteo e Roberta guideranno in una gustosa degustazione di 3 vini naturali biologici accompagnati da bruschette con olio extravergine di oliva prodotto dalla Fattoria.



QUANDO: Ritrovo alle 18h30 per la lezione Yoga; Degustazione guidata alle 19h45

DOVE: Fattoria San Vito, Via Caprili 5, Calci

COSA PORTARE: Tappetino yoga, cuscino o mattoncino yoga (se disponibili) e vestiti comodi per la pratica

Aperto a tutti i livelli di esperienza, anche principianti.



Possibilità per gli accompagnanti (pigri ) di partecipare anche solo alla Degustazione.

I dettagli dell’uscita (punto di ritrovo, ecc.) verranno comunicati agli iscritti nei giorni precedenti.



Le distanze tra i partecipanti verranno garantite in conformità alla normativa vigente (rif. Covid). L’iscrizione è obbligatoria. Posti limitati.

Contributo:

Solo Lezione Yoga: 15€

Lezione Yoga e Degustazione: 20€

Solo Degustazione (per accompagntori): 15€

Conduce la pratica Yoga: Barbara Caleo. Insegnante certificata di Hatha Yoga presso la Scuola Internazionale di Yoga Sivananda e specializzata nelle tecniche di Respirazione Consapevole e Pranayama.



Per info e iscrizioni

– Mail: barbaracaleo@hotmail.com

– Tel/Whattsup: 333 4116273



In caso di maltempo l’attività verrà rimandata