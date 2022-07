Yoga sulla rocca

???? ????? ?????: i Musei civici di San Miniato offrono lo spazio museale della Torre di Federico II per un'esperienza unica: ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ???? ?????.

Una lezione di yoga aperta a tutti, condotta da Centro Yoga Hiranyagarbha di San Miniato: pratiche di respirazione e di meditazione che permetteranno di entrare in contatto con se stessi, col proprio corpo e col respiro e in relazione con lo spazio e l'ambiente esterno in una location magnifica.

La prima parte della lezione sarà svolta sul prato della Torre di Federico, per poi proseguire durante il tramonto all'interno della torre e giungere infine, tra piccole pratiche di respirazione, a godere della vista di un panorama mozzafiato.

Sono richiesti vestiti comodi, non stretti, non gonne (la pratica sull’erba sarà senza scarpe), tappetino per la pratica sull’erba (che verrà lasciato alla biglietteria della Rocca durante la visita interna) e un cuscino per sedersi. In alternativa, e più comodo, basterà un asciugamano da spiaggia, che potrà essere usato sul prato per la pratica e all’interno della Rocca arrotolato per sedersi.

Le lezioni saranno svolte per gruppi di 11 persone in più sessioni: prima sessione alle 19.30, seconda sessione alle 20.00.

Costo 13 Euro

Durata 1H15min circa



al 3453038991 o museicivicisanminiato@coopculture.it / sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.itIn collaborazione con CoopCulture