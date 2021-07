Il Parco di San Rossore diventa...a led: al via la sostituzione di oltre 300 lampade

L'illuminazione della Tenuta di San Rossore sarà completamente a led: in partenza infatti i lavori di Enel X – la società del Gruppo Enel dedicata ad illuminazione pubblica e artistica, digitalizzazione, servizi innovativi e mobilità elettrica – che sostituirà tutti i corpi illuminanti e le ottiche con un sistema di moderna generazione. "Risparmio energetico, sostenibilità ambientale, maggior durata nel tempo e migliore qualità illuminotecnica: un intervento che continua il percorso verso la transizione ecologica e l'ammodernamento del nostro Parco - spiega il presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani - grazie a questa importante collaborazione".





"L'intervento interesserà sia gli edifici sia l'illuminazione nelle aree esterne dove attualmente presentegarantendo sempre la massima attenzione alle esigenze fauna" spiega il direttore del Parco Riccardo Gaddi. Un investimento di 37mila euro che sarà recuperato nel tempo grazie al risparmio che il sistema led garantisce, quantificabile in circa 4.500-5000 euro l'anno, circa il 35% del consumo totale.I lavori si concluderanno entro il mese di ottobre. "Con questa iniziativa con il Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - osserva Filippo Fetriconi, responsabile sales and delivery area centro sud di Enel X - confermiamo anche la grande attenzione nel collaborare con realtà del territorio nazionale e regionale per la lotta ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo sostenibile. In questo contesto la luce diventa".