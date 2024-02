Energia verde (e scontata) per parrocchie ed associazioni sportive: la nuova era di Ecofor Service

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Un click simbolico, quello tra due cavi agli impianti di Ecofor Service S.p.A., ha dato inizio al nuovo regime energetico per oltre 50 associazioni no profit, parrocchie e società sportive del territorio tra Pontedera, Calcinaia e Cascina. Da un lato, i rappresentanti di chi quotidianamente opera per la comunità, dai bambini agli anziani; dall'altro, i vertici dell'azienda pontederese specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

"Ecofor da anni produce, in modo del tutto naturale, il biogas - ha spiegato il presidente dell'azienda, Antonio Pasquinucci - ma, già da un paio di mesi, c'è una novità: siamo accreditati come rivenditori di energia ed oggi stipuliamo i primi contratti con le associazioni di promozione sportiva e sociale e con le parrocchie per garantire energia a un prezzo calmierato".

"Già da tempo produciamo biogas, ottenuto in modo del tutto naturale dalla decomposizione di quanto conferito in discarica - ha spiegato Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service S.p.A. - la differenza è che, fino alla fine dello scorso anno, l'energia elettrica che produciamo solitamente, circa 15mila MWh annui, non potevamo venderla. Con il cambio della normativa ci siamo costituiti come agenzia di dispaccio e abbiamo ottenuto l'autorizzazione: il nostro lavoro non è certamente quello di erogare energia elettrica, ma essendo la discarica un elemento non irrilevante sul territorio, abbiamo pensato di dare indietro qualcosa alla comunità".

Ecofor aveva annunciato l'iniziativa durante gli EcoDays dello scorso anno: all'epoca, però, dovevano essere ancora messi a punto alcuni passaggi burocratici non immediati. "Questa è una tappa di un percorso molto più lungo - ha continuato Pasquinucci - fin dalla progettazione della discarica, dunque, occorre tener presente delle possibilità e delle opportunità che essa può garantire al territorio. Mediamente, si tratta di uno sconto in bolletta di almeno il 30% rispetto al prezzo di mercato dell’energia elettrica".

A beneficiarne, inizialmente, saranno 52 realtà del territorio: associazioni sportive come la Bellaria, l'Oltrera e Progetto Sport che gestisce la piscina comunale, ma anche le parrocchie come quella del Sacro Cuore, oppure enti come la Pubblica Assistenza e la Misericordia di Pontedera, la Croce Rossa di Cascina e tante altre associazioni con scopo sociale. Proprio verso questi presidi sociali saranno convogliati 1.400 MWh annui.

"Questa è la dimostrazione del senso di responsabilità sociale di Ecofor - ha commentato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - un'azienda che sta al fianco della città durante le emergenze, ma anche, nella quotidianità, delle associazioni sportive e culturali e delle parrocchie. Un esempio importante per la comunità: sappiamo bene quanto l'impianto possa essere impattante, ma anche una grande opportunità per il territorio".

Un'opportunità che, in futuro, potrebbe anche ampliarsi alle aziende del tessuto industriale pontederese. "Faccio questo lavoro da 30 anni e negli ultimi 15 ci sono stati grandi cambiamenti: le nuove generazioni ci stanno mandando dei messaggi chiari - ha concluso Rossano Signorini - anche in quest'ottica, abbiamo già deliberato in Consiglio di amministrazione, l'acquisto di terreni per costituire una comunità energetica da 3 megawatt, immaginando di garantire energia green e a prezzo scontato anche alle aziende del territorio".