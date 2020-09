Bike To Shop, quando gli acquisti si fanno in bicicletta

Utilizzare la bicicletta per fare acquisti in città. Fiab Pisa, durante la settimana della mobilità sostenibile, lancia ufficialmente il progetto Bike To Shop, un'iniziativa che vuole appunto incentivare l'uso della due ruote ecologica per lo shopping. "La bicicletta infatti è il mezzo ideale poiché consente di arrivare fin davanti ai negozi senza problemi di parcheggio, senza ritardi e soprattutto senza stress - sottolineano da Fiab Pisa - anche i commercianti traggono vantaggi dagli acquisti in bicicletta poiché, è dimostrato, i ciclisti si recano più frequentemente degli automobilisti nei negozi o, per dirla meglio, sono clienti più fedeli. Gli esercizi premieranno il ciclista cliente fornendo sconti, materiale informativo Fiab, consegnando a domicilio sulle due ruote, mettendo a disposizione una rastrelliera per il parcheggio, una pompa, o altro".



Per chi volesse conoscere i negozi aderenti (e molti altri sono in fase di adesione), l'appuntamento è per sabato 19 settembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 in Largo Ciro Menotti dove Fiab Pisa sarà presente con un proprio punto informativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.