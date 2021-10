Quando si può accendere il riscaldamento a Pisa: date e orari

Le temperature, da qualche giorno, sono bruscamente calate e per chi abita in un condominio questo è il momento in cui ci si inizia a chiedere quando verranno accesi i riscaldamenti. L'orario e le date di accensione variano in base alle zone climatiche nazionali, che tengono conto della differenza tra nord e sud e di quella tra costa ed aree interne.

Accensione riscaldamento a Pisa

L'accensione della caldaia condominiale è regolamentata dalla legge 10-1991, che stabilisce quando si può accendere il riscaldamento centralizzato. La norma identifica sei fasce, alle quali sono state fatte corrispondere intervalli di riscaldamento diverso: Pisa, come si può vedere nella tabella poco più sotto, ricade nella zona climatica D, con la data di accensione prevista per il primo novembre, con un massimo di 12 ore al giorno. L'accensione deve avvenire dopo le 5 del mattino, mentre lo spegnimento deve essere fatto entro le 23. Lo spegnimento degli impianti di riscaldamento è invece previsto per il 15 aprile.

Va inoltre ricordato che non è possibile superare i 20 gradi centigradi, anche se sono previsti due gradi di tolleranza per abitazioni, scuole e uffici. Per gli edifici adibiti ad attività artigianali e industriali il limite scende invece a 18 gradi. Si tratta di parametri ritenuti adeguati per svolgere al meglio le attività lavorative e per la vita quotidiana.

Il superamento dei limiti non solo viola la legge, ma provoca un aumento della spesa economica, oltre a danneggiare l'ambiente a causa dell'eccessivo l'inquinamento.

Nella tabella che segue possiamo vedere tutte le date di accensione e la durata oraria in base alle diverse zone climatiche:

ZONA CLIMATICA PERIODO D'ACCENSIONE DEL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE ORARIO IN CUI IL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE PUO' ESSERE ACCESO Zona F ( Zona Alpina ) Non ci sono limitazioni Non ci sono limitazioni Zona E ( Zona Padana ) Dal 15 Ottobre al 14 Aprile 14 ore al giorno Zona D ( Zona Appenninica ) Dal 1 Novembre al 15 Aprile 12 ore al giorno Zona C ( Zona Adriatica Settentrionale ) Dal 15 Novembre al 31 Marzo 10 ore al giorno Zona B ( Zona Tirrenica ) Dal 1 Dicembre al 31 Marzo 8 ore al giorno Zona A ( Zona Sud-Orientale e delle Isole ) Da 1 Dicembre al 15 Marzo 6 ore al giorno

Date e orari di accensione del riscaldamento città per città

Zona climatica A

Dal 1 dicembre al 15 marzo, per 6 ore giornaliere (Comuni di Lampedusa e Linosa; Porto Empedocle).

Zona climatica B

Dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore ogni giorno (Agrigento; Catania; Crotone; Messina; Palermo; Reggio Calabria; Siracusa; Trapani).

Zona climatica C

Dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore giornaliere (province di Imperia; Latina; Bari; Benevento; Brindisi; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari; Taranto).

Zona climatica D

Dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno (Genova; La Spezia; Savona; Forlì; Ancona; Ascoli Piceno; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa C.; Pesaro; Pisa; Pistoia; Prato; Roma; Siena; Terni; Viterbo; Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Isernia; Matera; Nuoro; Pescara; Teramo; Vibo Valentia).

Zona climatica E

Dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore nell'aro di una giornata (province di Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli; Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti; Campobasso; Enna; L'Aquila e Potenza).

Zona climatica F

Non ci sono limitazioni di tempo né orario (province di Cuneo, Belluno e Trento).