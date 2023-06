Carta Giovani Nazionale: cos'è, come richiederla e agevolazioni

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento virtuale, individuale e nominativo rivolto ai giovani italiani ed europei che risiedono in Italia e che hanno tra i 18 ed i 35 anni. Questa, che può essere richiesta attraverso l'app IO e che è realizzata dalla società Pago PA S.p.A., favorisce la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative su tutto il territorio nazionale.

Come utilizzare la Carta Giovani Nazionale

I benefici di questa carta consistono in sconti e agevolazioni economiche o funzionali resi disponibili da vari operatori, pubblici e privati, sull'app IO. E' tramite la stessa app, infatti, che si può consultare la lista dei partner che aderiscono al progetto. Basterà poi recarsi sul posto, mostrare la CGN sullo smartphone per godere dei vantaggi. Gli sconti variano in base all'operatore che aderisce all'iniziativa e si applicano automaticamente al momento dell'acquisto del servizio.

Come richiedere la Carta Giovani Nazionale

La CGN si attiva attraverso l'App IO: cliccando sul servizio dedicato sarà possibile conoscere i dettagli della procedura di adesione. Per ottenerla basterà effettuare i seguenti passaggi:leggere la guida e l’Informativa privacy, premere il pulsante "Richiedi la Carta". A questo punto l'app IO verificherà se si possiedono i requisiti e genererà la CGN. Una volta attiva, la Carta Giovani Nazionale sarà visibile nella sezione Portafoglio.

Le agevolazioni della Carta Giovani Nazionale

Dopo aver attivato la CGN, il pulsante "Scopri le agevolazioni" permetterà di conoscere tutti gli operatori aderenti. Servizi di formazione e lavoro, agevolazioni in librerie, cinema, eventi sportivi, vantaggi su servizi finanziari e di telefonia e tanto altro ancora.