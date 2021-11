Maltempo, nuovo peggioramento con piogge e temporali: scatta l'allerta meteo

Domani 3 novembre nuova perturbazione in transito con piogge sparse a partire dai settori nord ovest in estensione al resto della regione. Il bollettino emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale segnala codice giallo il 3 novembre per temporali anche forti soprattutto a nord ovest della Toscana e per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore sempre a nord ovest della regione. Lo stato di vigilanza scatta dalle 7 di domani 3 novembre fino alla mezzanotte sempre di domani 3 novembre. Sono previste comunque precipitazioni sparse anche nel resto della Toscana con possibili eventi temporaleschi.



Per la giornata di oggi il bollettino rileva un temporaneo miglioramento, ma fino a stasera si prevedono ancora forti raffiche di Libeccio/Ponente sulla costa centro-settentrionale e sottovento all'Appennino e in Valtiberina. Sui rilievi raffiche fino a 60/70 chilometri all’ora e, in pianura, fino a 50/60 chilometri orari. Mare agitato fino al tardo pomeriggio di oggi a nord dell’Elba, mentre per domani, mercoledì, mare molto mosso dal pomeriggio a sud dell’Elba.