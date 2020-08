Tempo ancora instabile: possibili piogge e temporali

Rimane anche per oggi, martedì 4 agosto, l'instabilità che crea così condizioni favorevoli a rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone settentrionali e appenniniche, anche di forte intensità. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido fino alle 20 di oggi martedì 4 agosto.

Domani, mercoledì, ci sarà un graduale miglioramento, anche se pioverà ancora, sia pure in modo più attenuato, in Appennino ed in particolare sui

versanti orientali, fiorentino ed aretino.



Oggi saranno possibili, a livello locale, anche grandinate e colpi di vento, che si accompagneranno ai temporali più intensi. In generale i venti saranno in attenuazione, ma ancora forti raffiche di Maestrale potranno registrarsi su Arcipelago e litorale meridionale. Domani, mercoledì, ancora forte vento su Appennino, Amiata e Colline Metallifere, in attenuazione altrove e nella seconda parte della giornata.

Il mare oggi, martedì, sarà mosso o molto mosso, in particolare al largo, in graduale attenuazione.





