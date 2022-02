Vento: una nuova allerta meteo per il nord ovest della Toscana

Confermata l’allerta arancione per vento forte fino alle 20 di oggi lunedì 21 febbraio sulla costa centro meridionale e sulle isole dell’Arcipelago. Previsto anche codice giallo sempre per vento, a partire da stanotte, fino alle 11 di domani martedì 22 febbraio in Garfagnana, Valle del Serchio, Versilia, Lunigiana. Così nel bollettino emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che sottolinea il rinforzo di vento di Libeccio con raffiche fino 90 chilometri orari sull’Arcipelago e anche sulla costa centrale, sui rilievi retrostanti e sui crinali, con intensificazioni previste nel pomeriggio di oggi lunedì anche nel canale di Piombino. Da stanotte fino alle prime ore di domani martedì ci saranno raffiche di Tramontana – Maestrale sulla costa settentrionale e sui rilievi a nord ovest.

Per l’aumento del moto ondoso è in corso fino a stanotte il codice giallo per rischio mareggiate sulle zone costiere centro-sud e le isole.

I fenomeni sono legati al calo di pressione determinato dall’arrivo sulla Toscana di una rapida perturbazione, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi.