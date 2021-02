Vento in Toscana: scatta l'allerta meteo

Dalla serata di sabato attesi venti in rinforzo da nord est

Tempo ancora soleggiato in Toscana, ma tra la serata di oggi e il primo pomeriggio di domani, domenica, sono attesi venti in rinforzo da nord est

con forti raffiche allo sbocco delle valli, sulla costa centrale e sui crinali.

Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interesserà quasi tutta la Toscana, escluse le

province di Arezzo e Massa Carrara, dalle 16 di oggi, sabato 27, fino alle 14 di domani, domenica 28 febbraio.