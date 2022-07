Meteo, ci risiamo: dopo un po' di tregua torna il grande caldo

Sole e caldo, con picchi anche di 39 gradi, ma con qualche temporale. Ecco cosa ci aspetta per l'inizio del mese di agosto.

Meteo, le previsioni per i primi giorni di agosto

Con l'inizio di agosto torna l'anticiclone. Gli esperti di 3bmeteo spiegano che lunedì sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Sarà possibile una residua variabilità sulle zone appenniniche più meridionali, con isolati rovesci sul settore calabrese. In serata poi la coda di un fronte in movimento da ovest ad est sul centro Europa lambirà le Alpi, innescando alcuni temporali sui settori più orientali. Comincerà a far caldo sulla Val Padana, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e sulle isole maggiori, con punte anche di 36/38°C sull'entroterra toscano. Altrove invece il caldo sarà più sopportabile, in particolare lungo l'Adriatico centro-meridionale e sul basso Tirreno, dove difficilmente supereranno i 30°C.

Entro metà settimana si assisterà a un'ulteriore spinta dell'anticiclone africano, in fase di espansione da Marocco, Algeria e Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale. Tra mercoledì e giovedì si potranno raggiungere picchi di 37/39°C sulle zone interne delle centrali tirreniche, con il caldo che si intensificherà un po' dappertutto. Solo nel pomeriggio di martedì si potrà assistere alla formazione di qualche temporale di calore in prossimità delle Alpi orientali e sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, mentre altrove il tempo si manterrà stabile e soleggiato.

Nella seconda metà della settimana l'anticiclone africano sembra intenzionato ad irrobustirsi ulteriormente e, a parte qualche temporale che di tanto in tanto potrà interessare l'arco alpino e le zone limitrofe, il tempo dovrebbe mantenersi stabile e il caldo farsi sempre più intenso.