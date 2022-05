Meteo, arriva il caldo vero e si va verso un'estate da record

Un assaggio d'estate in Italia, più o meno con gli stessi valori di 365 giorni fa, quando proprio intorno al 10 maggio le temperature toccarono e superarono i trenta gradi: una coincidenza? Nient'affatto, nel clima italiano è pienamente normale avere a maggio una fase calda, un antipasto dei mesi estivi seguito poi dalla stagione rovente per antonomasia. Le proiezioni meteo dei principali centri di calcolo, tra cui ECMWF, come riporta Today.it, indicano un'estate 2022 col 'botto', i valori termici potrebbero ricordare quelli della stagione 2003, caldissima.

Previsioni meteo

Tornando ai giorni nostri, un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po' anomala: l'anticiclone si sdraierà lungo i paralleli, in modo piuttosto strano su un asse Porto-Firenze. A nord delle Alpi infatti avremo ancora infiltrazioni atlantiche, da Roma in giù la protezione dell'anticiclone sarà minore e anzi rimarrà attiva un'area di instabilità e di bassa pressione tra Sicilia e Libia. Un anticiclone 'sdraiato' che porterà dunque temperature estive e sole soprattutto al Nord e parte del Centro, al meridione sono previsti ancora momenti temporaleschi e temperature più basse rispetto al Centro Nord estivo.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, avvisa infatti di prestare ancora attenzione, nella giornata di oggi, a temporali residui al Sud in particolare in Sicilia e sull'Appennino centro-meridionale: pioverà tra l'altro incessantemente per 3 giorni in Libia, una vera rarità, anche se parte delle precipitazioni evaporeranno per il caldo sahariano. In sintesi, sono attesi i primi 30-32°C al Nord con il caldo in aumento fino a venerdì, nel weekend potrebbe esserci una leggerissima flessione per l'arrivo di qualche acquazzone sparso. Al Centro, qualche temporale in Sardegna e sull'Appennino in spostamento verso le pianure adiacenti, soprattutto verso il Basso Lazio. Al Sud, come detto, ancora rovesci, più probabili sul Basso Tirreno.

Termometro oltre i 30 gradi

Ma che numeri toccheremo? Il caldo più intenso, con valori di circa 10°C oltre la media climatologica, è atteso in Veneto con 32°C, temperature simili sono attese anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Saliremo a sfiorare i 30°C anche nel Nord Ovest ed in Toscana, anche se l'anticiclone sdraiato rappresenta una configurazione meteo anomala che non ci permette di dare i numeri in modo sicuro per più giorni. Per tutta la settimana il Centro Nord vedrà un caldo più intenso rispetto al Sud e che i 30°C saranno superati di poco ma a più riprese.