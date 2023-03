Previsioni meteo per il fine settimana: clima primaverile, ma qualche pioggia in arrivo

Weekend inizialmente soleggiato con clima primaverile, ma domenica qualche pioggia in arrivo. Sono le tendenze del meteo in Toscana per i prossimi giorni, analizzate dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteocom.

L’alta pressione favorirà condizioni stabili in avvio di weekend, con temperature in aumento su valori ormai primaverili e massime che sabato potranno sfiorare localmente i 20°C. La settimana tuttavia si concluderà diversamente, a causa di un certo indebolimento dell’anticiclone e al conseguente passaggio della coda di una debole perturbazione di origine atlantica.

Sin dalle prime ore di domenica aumenterà la nuvolosità, con qualche pioggia sparsa che diverrà più frequente sulle aree settentrionali della regione, tra Versilia, Garfagnana e Lunigiana, ma in esaurimento già in serata. Si assisterà inoltre ad un certo ridimensionamento delle temperature massime, non oltre i 15°C, per la presenza di maggior nuvolosità. Lunedì la perturbazione sfilerà verso est e la nuova settimana comincerà all’insegna della stabilità atmosferica con temperature in aumento giorno dopo giorno, tanto che martedì si potranno raggiungere valori diffusamente superiori a 20°C, con locali picchi di 24°C sulle pianure interne. Possibile ritorno di qualche pioggia mercoledì, ma da confermare.

Previsioni a Pisa

Quella di sabato sarà una giornata stabile e soleggiata, con clima molto mite di giorno e massime fino a 18°C. Nuvolosità in rapido aumento dalle prime ore di domenica e giornata che trascorrerà all’insegna del cielo nuvoloso, con possibilità di qualche breve pioviggine nel pomeriggio. Caleranno le temperature massime, previste intorno a 15°C. Da lunedì miglioramento, schiarite sempre più ampie e caldo in progressiva intensificazione con massime fino a 21°C martedì.