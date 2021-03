Meteo, addio primavera anticipata: da venerdì tornano pioggia e freddo

Le temperature miti e i cieli sereni degli ultimi giorni hanno le ore contate. Lo spiega Edoardo Ferrara di 3BMeteo: "Il mite anticiclone ha i giorni contati, da venerdì 5 marzo e durante il weekend arriveranno correnti più fredde dal Nord Europa che riporteranno un certo dinamismo meteorologico con nubi e locali precipitazioni. Il tutto accompagnato da un calo termico".

STOP ALLA PRIMAVERA, DA VENERDI' CAMBIA TUTTO. "Il mite anticiclone che ci ha regalato un significativo anticipo di primavera (non solo in Italia, ma anche in Europa) ha i giorni contati", a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Che spiega: "Noteremo un suo indebolimento sull'Europa con

discesa di venti decisamente più freddi dalle latitudini artiche. Già giovedì assisteremo a qualche annuvolamento in più ma sarà venerdì che la nuvolosità affollerà in modo più netto i cieli italiani, portando anche qualche pioggia in particolare sui versanti occidentali della Penisola".

"Il primo weekend di marzo si prospetta piuttosto instabile e dinamico - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - "l'alta pressione infatti subirà un ulteriore cedimento, con nubi irregolari associate a locali piogge o rovesci. Inizialmente le precipitazioni saranno più probabili su Nordovest e al Centro, poi anche al Sud ma in modo molto irregolare".

TEMPERATURE IN CALO FINO A 8-10°C, TORNA ANCHE LA NEVE. "Come detto arriveranno venti più freddi dal Nord Europa e questo comporterà un generale calo delle temperature anche sull'Italia, con tanti saluti all'eccezionale mitezza di questi giorni, almeno su gran parte del territorio. In particolare al Nord e lungo il versante adriatico si potranno perdere anche 8-10°C rispetto a questi giorni. Di conseguenza tornerà anche a nevicare sulle nostre montagne, sebbene in modo molto irregolare, con fiocchi a tratti sotto i 900-1000m su Alpi e Prealpi, a quote un po' più elevate in Appennino. Anche la prossima settimana, infine, potrebbe mostrarsi decisamente dinamica con tempo più instabile, ventoso e freddo, almeno nella prima parte” concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni a Pisa

MERCOLEDI' 3 MARZO. A Pisa domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2565m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

GIOVEDI' 4 MARZO. Dopodomani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2029m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

VENERDI' 5 MARZO. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1684m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.