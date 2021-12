Meteo, dicembre inizia nel segno del maltempo: a Pisa pioggia anche nel weekend

Sulla Toscana dicembre inizia con una spiccata variabilità meteorologica. Lo rende noto il meteorologo di 3bmeteo.com Federico Brescia. "Due fronti perturbati porteranno instabilità, con piogge, rovesci ed anche nevicate a quote medio-basse. Il primo interesserà la regione tra giovedì e il primo mattino di venerdì con le precipitazioni che a tratti assumeranno anche carattere temporalesco e saranno abbondanti. Quota neve in calo fino a 600-700 mt sull’Appennino. Ampie schiarite ovunque nella giornata di venerdì. Il secondo passaggio perturbato è previsto tra sabato e domenica mattina con piogge estese più convinte sull’alta Toscana. Quota neve tra 1000 e 1300 mt. Temperature in ascesa giovedì, in calo nel weekend e nel complesso leggermente sotto la media. Ventilazione forte di Libeccio sulle coste tra sabato e domenica, mare agitato sul livornese".

Le previsioni meteo a Pisa

Su Pisa, proseguono da 3bmeteo, weekend dinamico con precipitazioni abbondanti nella giornata di giovedì, anche a carattere temporalesco, e accumuli previsti attorno ai 15-20 mm. Ampie schiarite attese venerdì con il sole che tornerà a splendere sulla città. Un nuovo peggioramento porterà altre piogge però tra sabato pomeriggio-sera e domenica mattina. Temperature in ascesa giovedì comprese tra 9 e 13°C, in deciso calo nel weekend. Vento sostenuto, a tratti forte, di Libeccio tra sabato e domenica.