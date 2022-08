Meteo, weekend di sole e bel tempo poi il caldo molla la presa: le previsioni a Pisa

Almeno sino a sabato il gran caldo resterà protagonista su tutta la Toscana in attesa poi di un calo termico atteso nella giornata di domenica. Lo rende noto il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni.

"Tra venerdì e sabato attese massime nelle interne diffusamente oltre i 33/35°C con picchi locali sino a 38/39°C su Valdarno inferiore e superiore, Val di Chiana e Casentino. Dal punto di vista meteorologico giornata ancora soleggiata venerdì, salvo qualche cumulo in sviluppo in Appennino. Sabato primi locali rovesci in sviluppo diurno tra Lunigiana e Garfagnana nonché tra Colline Metallifere, Senese e aretino occidentale. Domenica tra sole e annuvolamenti, più frequenti nel pomeriggio quando potrebbero dar luogo a locali temporali su Appennino ma localmente anche lucchesi, grossetano, Colline metallifere, Monte Amiata, senese e aretino. Il tutto accompagnato da un calo termico con massime comprese tra 32 e 37°C. Ancora locali fenomeni diurni ad inizio della prossima settimana sulle interne in attesa di un peggioramento più marcato atteso da giovedì".

METEO PISA. Weekend ancora in prevalenza soleggiato sulla città di Pisa anche se con temporanei annuvolamenti di passaggio con il rischio di qualche debole fenomeno nel pomeriggio di domenica. Massime comprese tra 33 e 35°C.