Il caldo estivo ha i giorni contati? Quando tornerà un po' di fresco

Il caldo per certi versi anomalo di questo maggio potrebbe aver vita breve. Già nei primi giorni di questa settimana l'Italia sarà interessata da flussi atlantici più freschi e instabili che porteranno a rovesci e temporali anche forti al Nord. Martedì le precipitazioni saranno concentrate principalmente su Piemonte e Lombardia (non sono escluse locali grandinate); mercoledì il tempo sarà ancora parzialmente instabile con i rovesci che potrebbero interessare Alpi e Val Padana. Più asciutto nel resto della penisola, anche se il cielo non sarà sempre sereno e già sul finire di questa settimana potrebbe verificarsi (anche al centro-sud) un lieve calo delle temperature pur nel contesto di un caldo ancora intenso.

L'ipotesi (da prendere con cautela) di un inizio giugno più fresco

Il mese di giugno tuttavia potrebbe iniziare in controtendenza. Vista la distanza temporale si tratta di una tendenza da prendere con molta cautela, ma da 3BMeteo spiegano che un indizio in questo senso arriva "dalle ultime proiezioni modellistiche che vedono un progressivo smantellamento dell'anticiclone sub tropicale di stanza sul mediterraneo a causa di infiltrazioni di aria fresca". Queste correnti fresche potrebbero affluire sulla penisola già nell'ultima settimana di maggio, prima da nordovest e poi, tra il 28 maggio e il 1° giugno, anche da nordest. Il risultato è che il ponte del 2 giugno "si prospetta più fresco della media e con instabilità".

Tuttavia, precisano gli esperti, è ancora troppo presto per dire "dove colpiranno i temporali e dove il clima sarà più fresco". Come dicevamo si tratta di una tendenza da prendere con una certa dose di cautela, "un'ipotesi sicuramente ancora suscettibile di variazioni", aggiungono da 3BMeteo, "ma che al momento appare prevalente sulla possibilità che l'anticiclone africano possa tornare nuovamente sul Mediterraneo".