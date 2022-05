Meteo: possibili piogge mercoledì, poi sole e caldo fino al weekend

Dopo una giornata con possibile pioggia, il bel tempo sarà protagonista assoluto fino al weekend sulla nostra regione. Lo conferma il meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghisu.

"Sulla Toscana ci attende un mercoledì complessivamente variabile, caratterizzato da un mattino in prevalenza soleggiato su tutti i settori e da un pomeriggio più dinamico con locale instabilità sulle aree centro-occidentali della Regione; locali precipitazioni a carattere di rovescio o breve temporale interesseranno la Garfagnana, con possibile coinvolgimento della Versilia, Pisano e Lucchesia. Occasionali piovaschi o brevi spunti temporaleschi anche tra Metallifere, settori sub-costieri del Livornese e Grossetano. Asciutto altrove - spiega il meteorologo Ghisu - segue una fase stabile e soleggiata sulla regione, grazie al rinforzo ulteriore dell'alta pressione che garantirà almeno fino a domenica una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico estivo; caldo nelle ore pomeridiane con temperature massime che entro il weekend raggiungeranno valori di 31-33°C in pianura. Venti moderati da Nordest fino a giovedì, a seguire in rotazione dai quadranti Ovest".

METEO PISA. Mercoledì inizialmente soleggiato, segue un pomeriggio variabile con possibili piovaschi o brevi temporali. Fase stabile e soleggiata a seguire, con cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica. Clima estivo con temperature massime sin verso i 27-29°C. Venti a tratti moderati dai quadranti Ovest.