Entusiasmo e partecipazione: Pisa al Centro archivia l'apertura della campagna di tesseramento

In occasione del primo evento dedicato alla campagna di tesseramento 2024, l’associazione Pisa al Centro ha già raccolto 190 adesioni di cittadini e simpatizzanti che hanno sottoscritto la tessera associativa e che vogliono contribuire a costruire una prospettiva politica e civica per la città di Pisa. All'incontro erano presenti gli assessori Frida Scarpa e Gabriella Porcaro, i sei consiglieri comunali e il sindaco Michele Conti, a testimonianza di come l’associazione ed i suoi membri possano avere un canale di dialogo e scambio diretto con l’amministrazione comunale.

"Siamo molto contenti e soddisfatti della grande partecipazione di questa sera per l’avvio della campagna di tesseramento - ha dichiarato Antonella Degl’Innocenti, membro dell’associazione che coordinerà le attività di tesseramento - e in particolare per la presenza di molti cittadini che si sono avvicinati per la prima volta all’associazione con il proposito di collaborare attivamente alle nostre attività politiche ed associative. Era ciò che desideravamo e speravamo e crediamo che le quasi 200 tessere di stasera siano solo un passo iniziale verso una partecipazione molto ampia".

La campagna di tesseramento 2024 di Pisa al Centro proseguirà nei prossimi mesi con l’organizzazione di gazebo in città: "Vogliamo continuare a espandere la partecipazione, per fare in modo che l'associazione possa opportunamente rappresentare ogni quartiere, ogni categoria lavorativa e ogni questione rilevante per la città di Pisa - afferma Amanuel Sikera, consigliere comunale e membro di Pisa al Centro - Partecipare significa poter usufruire di una piattaforma di dialogo e interazione diretta con l'amministrazione comunale e costruire scelte e proposte politiche per il governo della città nei prossimi anni". L'associazione ricorda che chiunque volesse interessarsi, comunicare problemi e segnalazioni o partecipare, oltre agli eventi in presenza, può rivolgersi all’indirizzo mail: info@associazionepisaalcentro.it.