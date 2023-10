Disinfestazione della scuola 'Gereschi', Del Rosso (FdI): "Vicenda strumentalizzata in modo inutile"

"Ho seguito da consigliere comunale e da mamma - ha dichiarato Elena Del Rosso, consigliere comunale di Fratelli d’Italia - la spiacevole situazione in cui si sono trovate insegnanti, genitori e bambini della scuola 'Gereschi'. Fortunatamente il dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ha certificato che non c’erano gli estremi per la chiusura della scuola, grazie anche al tempestivo intervento degli assessori Gambini e Buscemi, che ringrazio, che hanno attivato subito gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale, per contrastare il fenomeno".

"Siamo a fianco delle famiglie, giustamente preoccupate per la salubrità dell’ambiente in cui studiano i loro figli, che hanno ricevuto le rassicurazioni dell’assessore Buscemi, presente anche stamani (ieri, ndr) all’ingresso della scuola. Un atteggiamento responsabile e ponderato ce lo saremmo aspettato anche dalla dirigente scolastica, che ieri ha assunto uno strano provvedimento di sospensione delle lezioni prima che la Asl avesse emesso il proprio parere tecnico, che ha poi certificato la non necessità della chiusura della scuola, a seguito del quale la professoressa Condello ha ritirato la decisione. Un cambio radicale che ha forse generato confusione nelle famiglie che in gran numero, nell’incertezza, stamani (ieri, ndr) hanno preferito non mandare i bambini a scuola".

Del Rosso conclude: "Dispiace che su questa vicenda si tenti di costruire una inutile polemica politica, anche da parte di chi ha fatto parte nei mesi precedenti di cantieri politici vicini al centrosinistra. Sulla scuola e sui bambini non dovrebbero esserci strumentalizzazioni da parte di nessuno ma la piena condivisione di metodi e scelte per risolvere i problemi".