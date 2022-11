Amministrative 2023, Pesciatini presenta la sua lista civica: "Attenzione al territorio pisano"

Dopo l'esperienza di assessore su nomina diretta del sindaco Conti, Paolo Pesciatini si mette in gioco in prima persona e prepara la propria lista civica. L'appoggio al sindaco rimane un punto fermo, ma la propria candidatura vuole mettere nero su bianco quello che l'assessore al turismo e al commercio dell'attuale giunta ha voluto rappresentare in questi cinque anni: indipendenza e attenzione a tutto il territorio. "La lista si propone in un'ottica fortemente aggregativa - dichiara Pesciatini - spero, infatti, di aver contribuito affinché il nostro impegno andasse a vantaggio di tutti i pisani e con questa candidatura diretta lo voglio dimostrare ancora di più, coinvolgendo persone provenienti da qualsiasi ambito della nostra comunità".

La presentazione ufficiale sarà sabato 26 novembre alle ore 12.15, e per sfondo è stato scelto un luogo rappresentativo di chi vuole stare al centro: piazza della Pera. "La nostra attenzione si rivolgerà a tutto il contesto cittadino in continuità con l'impegno dimostrato anche nei confronti del litorale e dei quartieri periferici - continua l'assessore - certo è che vorrei avere più tempo per portare avanti l'idea di promozione e sviluppo che abbiamo intrapreso. Purtroppo infatti questi anni sono stati segnati da grandi difficoltà che tuttavia non ci hanno impedito di creare creare opportunità di richiamo e rilancio per il tessuto turistico, economico e culturale della nostra città. Spero di poter continuare a farlo".

Sui contenuti e i candidati della lista Paolo Pesciatini mantiene ancora il riserbo, contando di svelare qualcosa proprio il giorno della presentazione. "Questo momento sarà l'occasione per incontrarci e iniziare a condividere le idee di sviluppo, confrontando le nostre proposte e raccogliendo le istanze dei cittadini, come ho cercato sempre di fare in uno scambio sicuramente proficuo e volto al benessere di tutti. La nostra piattaforma sarà un luogo di discussione aperto e aggregante". L'appuntamento quindi è per sabato 26 novembre al ristorante bar Però di piazza Chiara Gambacorti, già piazza della Pera.