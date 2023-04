Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Fratelli d'Italia

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrodestra si presenta al voto con una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia - UDC - PLI, Pesciatini per Pisa e Pisa al centro Conti sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Fratelli d'Italia:

Raffaele Latrofa

Filippo Bedini

Rachele Compare

Giulia Gambini

Sandra Munno

Maurizio Nerini

Francesco Niccolai

Laura Andreoletti

Stefano Barsantini

Luca Benedetti

Francesco Bini Verona

Siham Bouanani

Serena Bulleri

Anna Buoncristiani

Lorenzo Carlotti

Greta Maria Catalano

Giovanni Celentano

Elena Del Rosso

Gabriele Giannetti

Renato Guerrucci

Aleks Kapllaj

Massimo Lupetti

Virginia Mancini

Raffaella Marchetti

Cinzia Massai

Alessandra Orlanza

Niko Pasculli

Edo Sbrana

Paolo Taddei

Samuele Fantozzi

Luigi Piergentili

Morena Maggiorelli