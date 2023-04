Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Pesciatini per Pisa

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrodestra si presenta al voto con una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia - UDC - PLI, Pesciatini per Pisa e Pisa al centro Conti sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Pesciatini per Pisa:

Paolo Pesciatini

Monica Bacci

Jaleh Bahrabadi

Maurizio Bani Micheletti detto Morris

Andrea Bartelloni

Monica Bellagamba

Giorgio Benedetti

Alessandro Benvenuti

Giovanni Bertozzi

Cristina Calcagno

Patrizia Cerri

Davide Cicoria

Fabio Cosci

Alessandro Dauda

Giorgio Dell'Omodarme

Elena D'Onofrio

Elisa Falciani

Alberto Furia

Virginia Galli

Federica Iacoponi

Andrea Maggini

Veronica Manghesi

Chiara Militello

Valentina Molese

Alessandra Mugnetti

Barbara Mori

Sabina Nigro

Davide Rapattoni

Monica Righele

Stefano Sposini

Fabio Vasarelli

Beatrice Vestri