Elezioni: la Lista 'Sinistra Unita per Pisa' presenta i propri candidati

La lista 'Sinistra Unita per Pisa', che alle prossime elezioni amministrative a Pisa sostiene il candidato sindaco Paolo Martinelli, ha presentato i suoi candidati.



"La lista è ricca di candidate e candidati che rappresentano i molti mondi che vivono, lavorano e studiano a Pisa, sono in lista addetti al lavoro pubblico e privato, docenti, studenti, precari, terzo settore, ricercatori, disoccupati, professionisti; la lista è quindi eterogenea per età, professioni e competenze, ma omogenea per ciò che riguarda gli obiettivi politici che si prefigge ed i valori della pace e della solidarietà" si legge in una nota.



"Le nostre candidate e candidati si impegneranno:

- sui diritti per il lavoro e la giusta retribuzione, per la salute e la cura delle persone, per il diritto alla casa, per l’inclusione sociale, per la parità di genere, per i diritti civili e la valorizzazione delle differenze;

- sull’ambiente, per la mobilità sostenibile, la riduzione del traffico in città e il miglioramento della qualità dell’aria, la tutela delle risorse idriche, la tutela delle aree del Parco e del verde in città;

- sulla cultura con le comunità Universitarie e il CNR, sull’istruzione e la scuola, sul turismo di qualità".



"La scelta di fare una lista unitaria di una sinistra di governo non è un semplice patto elettorale, ma un progetto politico in cui crediamo e importante per la città. Presentiamo una lista di candidate e candidati di cui le elettrici e gli elettori possono riconoscere passione per la crescita della comunità,

disinteresse personale, competenza. 5 anni di governo della Destra a Pisa non hanno portato sviluppo, non hanno migliorato le condizioni di vita, di salute e di lavoro delle persone, nè maggiore sicurezza e non hanno reso l’ambiente meno inquinato. Cambiare è possibile e possiamo farlo votando Sinistra Unita per Pisa" concludono dalla lista.

Ecco i nomi dei candidati:



Alì Ilaria (Infermiera)

Aretini Andrea (Studente)

Berretta Miro (Impiegato)

Bertani Roberto (Chimico, dipendente SSN)

Bettini Roberto (Studentessa)

Carradossi Valentina (Dipendente Arci e studentessa)

Christillin Giorgio (Receptionist - Front Office Agent)

Degano Ilaria (Professoressa Associata di Chimica Analitica)

Dell'Orso Roberto (Primo Ricercatore Istituto Nazionale Fisica Nucleare)

Di Beo Rossella (Già Assistente Sociale ASL Toscana Nordovest, ora pensionata)

Dinucci Liuba (Impiegata Regione Toscana)

Dorgali Maria Veronica (Ricercatrice universitaria)

Fagiolini Ilaria (Guida turistica)

Ferrari Maria Laura (Grafologa forense)

Fontanelli Valentina (Insegnante precaria)

Gaudino Nicolò (Libraio)

Gilli Lorenzo (Assegnista di ricerca)

Giorgelli Francesco (Biologo - Dipendente Dipartimento Farmacia Unipi)

Gotti Chiara (Consulente ambientale)

Luzzati Tommaso (Docente universitario di Economia e Economia Ecologica Universita Pisa)

Magliano Gaetano (Disoccupato)

Magneschi Chiara (Avvocata e ricercatrice universitaria)

Marzano Flavia (Consulente per la trasformazione digitale)

Pelosini Paola (Già funzionaria Comune di Pisa, ora pensionata)

Pesante Alessandra (Già Direttrice Biblioteca Universitaria di Pisa, ora pensionata)

Pini Silvia (Anestesista rianimatrice)

Ravviso Antonella (Insegnante)

Sofia Luigi Maria (Insegnante precario)

Srebot Massimo (Già Primario Ginecologia e Ostetricia Ospedale Pontedera, ora pensionato)

Stampacchia Mauro (Già ricercatore universitario, ora pensionato)

Turbati Serena (Studentessa)