Il Pd ha scelto il candidato sindaco per le elezioni comunali 2023: è Paolo Martinelli

L'assemblea comunale del Partito Democratico Pisa città ha votato all'unanimità Paolo Martinelli come futuro candidato sindaco del partito, e quindi del centrosinistra, per le prossime amministrative. Lo annuncia stamani, 22 novembre, la pagina Facebook della compagine politica.

Il presidente delle Acli provinciali di Pisa è quindi il nome forte che il Pd cercava per battere il centrodestra ed evitare la conferma del sindaco Michele Conti. "Non è solo una questione di nomi - scrive il Pd - è una questione di visione. Dopo cinque anni di governo della Lega troviamo una città più debole, meno sicura e che ha perso il suo naturale slancio verso il futuro. Vogliamo ridare alle cittadine e ai cittadini una Pisa innovativa, verde, europea, attenta ai bisogni di tutti, che riconosca il valore delle periferie, che sappia valorizzare al massimo il suo centro, sapendo cogliere necessità e opportunità. Nei prossimi sei mesi lavoreremo insieme alla coalizione e alle forze civiche e sociali a un progetto concreto che possa ridare alla nostra città una nuova prospettiva".

Subito reazioni entusiaste alla scelta da parte dei membri Pd, fra le prime c'è quella del capogruppo in Consiglio comunale Matteo Trapani: "Un'emozione grande intervenire in apertura dell'assemblea davanti alla nostra comunità per delineare quello che nei prossimi mesi sarà il percorso che ci porterà a realizzare il sogno di una Pisa del futuro, una città accogliente e vivibile, moderna, a misura di tutti. Un percorso che sarà guidato da Paolo Martinelli, scelto come candidato a sindaco da parte di tutta la coalizione. Sono stati anni impegnativi e spesso difficili quelli trascorsi in consiglio tra i banchi dell'opposizione, a difendere gli interessi della nostra città. Li abbiamo affrontati sapendo che sarebbe servito a ricostruire e ricompattare una grande comunità e che sarebbe arrivato il giorno in cui quella comunità avrebbe raccolto con coraggio la sfida per la nostra Pisa. Quel giorno è arrivato e adesso mettiamoci tutti in cammino".

Dice di Martinelli l'ex sindaco Marco Filippeschi: "Persona colta, preparata, sensibile e libera, impegnata da sempre per le politiche di solidarietà e del lavoro dalla parte dei più deboli e nella lotta contro le mafie. Con Paolo, insieme ad altre forze politiche e civiche, in un'alleanza che si potrà ancora allargare, possiamo offrire alla città il forte e vincente progetto di rilancio che le spetta".