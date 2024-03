Casciana Terme, gli obiettivi di Ciccarè: "Raccolta differenziata all'85% e assessorato per la 'manutenzione delle piccole cose'"

"Portare la raccolta differenziata dall’attuale 78% alla cifra dell’85%, contrastare l’abbandono dei rifiuti e dotare tutte le frazioni di un 'cantoniere 2.0', coordinato dalla figura politica di un assessore con delega alla 'manutenzione delle piccole cose'".

Sono queste alcune delle proposte programmatiche concrete che Chiara Ciccarè, candidata a sindaco di Casciana Terme Lari per il centrosinistra, ha messo al centro dei 'laboratori di idee' che si sono tenuti in questi primi giorni della settimana, ovvero gli incontri dedicati alla scrittura del programma amministrativo 2024-2029 in condivisione con la cittadinanza.

Per quanto riguarda l’associazionismo - "grande motore del nostro territorio" ha sottolineato Ciccarè - si partirà da quanto di buono già in essere per offrire al terzo settore spazi di aggregazione ancora più fruibili e dotati di un numero maggiore di servizi. Da un lato lo 'Spazio Sandro Pertini' da strutturare come vera e propria area attrezzata per feste e concerti, facendo leva sulle associazioni paesane riunite in comitato. Dall’altro la realizzazione della 'Casa delle Contrade', uno spazio da utilizzare per costruire i carri, nonché come magazzino per i materiali.

Importanti anche le prospettive per le strutture sportive, con la volontà di realizzare il primo lotto del polo sportivo di Perignano e per quelle culturali, con la riorganizzazione della rete delle biblioteche comunali e la realizzazione dell’ascensore a servizio del Castello di Lari, quale infrastruttura non solo a servizio dell’esistente, ma anche in grado di stimolare anche nuovi eventi e manifestazioni.

"I laboratori di idee proseguiranno per tutta la settimana, dopodiché avremo tra le mani il materiale necessario a redigere un puntuale programma amministrativo che sarà all’insegna della competenza e della concretezza" afferma Chiara Ciccarè. Un programma tutto meno che calato dall’alto, considerato che la candidata ha effettuato, già solo in questi primi venti giorni di marzo, ben sedici incontri pubblici, coinvolgendo tutte le frazioni e i centri abitati, nessuno escluso.

Questo il programma dei laboratori di idee e degli appuntamenti in calendario da oggi a domenica 24 marzo:

- Mercoledì 20 ore 21.30 laboratorio di idee su 'Associazioni e volontariato', al circolo Arci di Perignano

- Giovedì 21 ore 21.30 secondo laboratorio di idee su 'Associazioni e volontariato' a Casciana Terme presso la Saletta di lettura

- Venerdì 22 ore 21.30 laboratorio di idee dedicato al tema 'Agricoltura', al circolo Arci di Lavaiano

- Sabato 23 ore 18.00, incontro-caffè con Chiara Ciccarè al San Ruffino Resort di San Ruffino

- Domenica 24 ore 10.00, incontro-caffè con Chiara Ciccarè al Circolo Cacciatori di Ceppato

- Domenica 24 ore 13.00 al circolo Arci di Perignano pranzo per conoscere e presentare la candidata Chiara Ciccarè.

Per info e prenotazioni: 3408883546 - 3487800570 - 3202655161.