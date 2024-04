Elezioni a Ponsacco: inaugurato il comitato del candidato di centrosinistra Fabrizio Lupi

In tanti hanno preso parte all’inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Lupi, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra a Ponsacco e Paola Ferretti candidata alla carica di vicesindaco, inaugurato domenica 14 aprile nella sede in Corso Matteotti 41, nel cuore del centro storico.

"La scelta è ricaduta su questa sede prima di tutto perché è centralissima e rivitalizzare il centro storico è una delle nostre priorità - spiega Lupi - Al primo punto della nostra campagna elettorale abbiamo messo la partecipazione, un aspetto fondamentale per rinnovare i rapporti tra istituzioni e cittadinanza, e per valorizzare lo scambio tra le associazioni. Abbiamo appena concluso il ciclo di otto appuntamenti, sei tavoli tematici e due incontri nelle frazioni, e man mano che andavamo avanti, abbiamo riscontrato un crescendo di partecipazione, un segnale importante che premia le nostre intenzioni, non di campagna elettorale ma di rapporto stretto con i cittadini e le cittadine".

Al centro della mattinata, la presentazione della coalizione e la scelta che ha portato queste forze a sostegno della sua candidatura. "La coalizione che mi sosterrà è composta da un gruppo di persone diverse ma coese e compatte; proprio per sottolineare questo legame, ho voluto a fianco a me e ad una lista del Pd, partito storico, da sempre presente a Ponsacco in amministrazione, che stavolta si presenta ampiamente rinnovato nelle persone e nei programmi, Paola Ferretti che, in caso di vittoria, sarà il vicesindaco" dichiara Lupi.

"Prima di tutto è un’amica e poi una persona seria, competente e di esperienza politica, espressione della lista per Ponsacco con Paola Ferretti, una lista nata cinque anni fa e che adesso si è consolidata, al cui interno ci saranno anche Italia Viva, +Europa e Psi. Accanto a queste due liste ci sarà la lista civica del sindaco, In movimento con Fabrizio Lupi Sindaco, composta da un gruppo di giovani che, con entusiasmo, hanno voglia di impegnarsi per Ponsacco. Per me è importante far passare li messaggio del ricambio generazionale, promuovendo i giovani e, con loro, un movimento di idee e di progetti, che possa renderli protagonisti del loro futuro - e conclude - Il comitato elettorale sarà il cuore pulsante di questi due mesi scarsi di campagna elettorale, uno spazio che ci impegneremo a tenere vivo e attivo, dove potrete sempre trovarci".

"Ringrazio Fabrizio per la fiducia e la lista civica per il sostegno che sto ricevendo - dichiara Ferretti - Ho un’esperienza politica di lunga data alle spalle e da qualche tempo, per motivi lavorativi, mi ero ritirata. Ho accettato questa candidatura per il contesto in cui è arrivata, pervaso da un entusiasmo che non vedevo davvero da molto tempo. Con l’inaugurazione di questa spazio vogliamo offrire ai cittadini un luogo dove poter dialogare con noi e con la nostra squadra, nell’ottica di quella partecipazione che ci appartiene e che vogliamo portare con noi in questo percorso".

Per i candidati l’agenda elettorale continua ad essere piena di impegni. A breve verrà ultimata la stesura del programma elettorale e prenderà il via un nuovo ciclo di incontri con la cittadinanza per la restituzione di quanto emerso dai tavoli di ascolto. Intanto sabato 20 aprile, alle 20, cena a sostegno del Comitato al Circolo Rinascita a Ponsacco (costo 20 euro). La prenotazione è obbligatoria entro il 17 aprile: Fabio 3312815086 - Ilaria 3333189466 - Toniolo 3662741650 - Rinascita 3402999586. La presentazione ufficiale dei candidati nelle liste della coalizione sarà invece il 14 maggio, alle 21, al Cinema Teatro Odeon a Ponsacco.