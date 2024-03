Elezioni a Palaia: partita la campagna elettorale della candidata Marica Guerrini

La lista 'Progressisti e civici per Marica Guerrini sindaca' si presenta ai cittadini del comune di Palaia in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. "Vogliamo unire esperienze e capacità per dar vita ad un nuovo progetto civico per il bene comune dell'intera collettività", ha detto la candidata Marica Guerrini all'inaugurazione della sede, alcuni giorni fa, in via 30 XXX Novembre a Forcoli: "Con la nostra proposta ci vogliamo mettere al servizio dei cittadini e dedicarci appieno al territorio, certi sempre della collaborazione preziosa delle associazioni e della cittadinanza tutta".

"Al centro del nostro impegno - ha aggiunto - i bisogni delle persone, le aspettative di sviluppo delle nostre comunità e la cura dell'enorme patrimonio ambientale e culturale che ci rende unici. Con idee e competenze, vogliamo migliorare i nostri paesi, il loro decoro, la loro vivibilità. Vogliamo far crescere i servizi, senza lasciare indietro nessuno. Nei piccoli comuni più che la propaganda contano l’esperienza, i valori e la capacità di lavorare insieme per il bene comune, sempre al fianco dei cittadini".