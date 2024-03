Elezioni comunali a Casciana Terme Lari: Chiara Ciccarè presenta il 'suo' Progetto Comune

Tre figure umane stilizzate, a simboleggiare la poliedricità e la ricchezza della comunità locale di Casciana Terme Lari, che richiamano anche il fusto e i rami di alberi con radici salde al terreno, per esprimere con fermezza i valori del centrosinistra, con i rami protesi verso l’alto, verso il futuro. È questa, in estrema sintesi, la descrizione di uno dei simboli che le cittadine e i cittadini di Casciana Terme Lari troveranno sulla scheda elettorale i prossimi sabato 8 e domenica 9 giugno, quando saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio comunale e il primo cittadino che guiderà il Comune nel quinquennio 2024-2029.

Il centrosinistra punta tutto su Chiara Ciccarè, la candidata a sindaca che già nelle scorse settimane è stata protagonista di un’intensa campagna di ascolto e confronto sul territorio, attraverso i 'laboratori di idee', veri e propri forum partecipativi nei quali è emersa, grazie agli importanti spunti provenienti dai cittadini e dalle associazioni che hanno partecipato, l’ossatura del programma di mandato sul quale si baserà Ciccarè. Oltre 20 incontri, da Lavaiano a Parlascio, passando da Casciana Terme, Lari, Perignano, Ceppato, Collemontanino, Sant’Ermo, San Ruffino, Casciana Alta, Usigliano, Cevoli e le Quattro Strade.

"Abbiamo toccato tutti i centri abitati e continueremo a muoverci all’insegna della partecipazione attiva dei cittadini anche nelle prossime settimane - ha detto Ciccarè - così come avverrà nei prossimi cinque anni se dovessi essere scelta come prima sindaca del Comune di Casciana Terme Lari". La lista si chiamerà Progetto Comune con Chiara Ciccarè'.

Punto chiave del programma di Ciccarè: il benessere a 360 gradi, inteso sia come sviluppo della persona, che come tutela del territorio e valorizzazione delle frazioni, con servizi più vicini ai cittadini e alle imprese. "L’obiettivo che perseguirò mira a uno sviluppo sostenibile che valorizzi le opportunità turistiche che il nostro territorio offre, così come a dare vita a comunità autosufficienti dal punto di vista energetico".

Classe ’76, Chiara Ciccarè, laureata in lingue e letterature straniere, fa parte dell’attuale Giunta che amministra Casciana Terme Lari, guidata da Mirko Terreni, e detiene le deleghe alla Scuola e ai Servizi Educativi, Educazione alla Pace e alla legalità, Politiche per l’agricoltura e la tutela e la valorizzazione della Ciliegia di Lari: "Sono fortemente motivata a mettere a disposizione il bagaglio di esperienza maturata in questi anni per migliorare ulteriormente la vita delle famiglie e dei cittadini di Casciana Terme Lari".

Alla presentazione della candidata e del simbolo hanno preso parte anche i segretari provinciali dei partiti che compongono la lista 'Progetto Comune con Chiara Ciccarè'. Per Oreste Sabatino (Partito Democratico) "Chiara Ciccarè è la scelta giusta per il centrosinistra e per Casciana Terme Lari. E questo lo dimostrano il suo amore e conoscenza per il territorio e la preparazione e la competenza con cui ha lavorato nella giunta in questi anni. Non a caso infatti abbiamo iniziato con lei un percorso condiviso e serio insieme a SI e PSI, così come stiamo riuscendo a fare in molti altri territori del pisano, grazie a un dialogo costante con le forze del centrosinistra. Sono soddisfatto di questa coalizione e del lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo ancora da fare in vista dell'importante appuntamento di giugno".

Secondo Carlo Sorrente (Partito Socialista) "il buon governo prosegue con la proposta per la prossima legislatura con una coalizione plurale rivolta a tutta la cittadinanza, perché sarà rafforzato il ruolo e lo sviluppo di Casciana Terme Lari in Toscana ed in Europa tra Terme, ambiente e imprese. Guardiamo avanti, con Chiara Ciccarè". Anna Piu (Sinistra Italiana) ha infine dichiarato: "Andiamo al voto in un contesto in cui sia a livello europeo e nazionale il vento soffia robusto da destra. Ecco dunque che in questo scenario, è importante costruire a partire dai territori - anche quelli più piccoli - alleanze ampie, che vedano l’unità delle forze politiche del centrosinistra e delle reti civiche presenti sul territorio, alleanze credibili e radicali, dove per radicalità intendo l’andare alla radice delle questioni del nostro tempo. Penso che il progetto politico a sostegno di Chiara, vada proprio in quella direzione ed al quale noi daremo il massimo sostegno".